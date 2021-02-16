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Yorgi Kilisesi ve Papazın Konağı'nda restorasyon

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan tarihi Yorgi Kilisesi ve Papazın Konağı’nın restorasyonlarına başlanıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan tarihi Yorgi Kilisesi ve Papazın Konağı'nın restorasyonlarına başlanıyor.


Bilecik İl Kültür Müdürü Serkan Bircan ve İsmail Cihan, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti. Ziyarette, ilçede bulunan ve turizm açısından değerli olan tarihi konaklar ve restorasyonuna başlanacak Yorgi Kilisesi ve Papazın Konağı hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonrası heyet, restorasyonu gerçekleşecek Yorgi Kilisesi ve Papazın Konağı'nda incelemelerde bulundu.

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