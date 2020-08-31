Yukarıçaylı Barajından 12 bin 630 dekar tarım arazisinin sulanacak

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bilecik'in Yenipazar Yukarıçaylı Barajı'nda çalışmalar aralıksız devam ettiğini belirterek, “Barajda depolanacak su ile 12 bin 630 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacak” diye belirtti.

Genel Müdür Yıldız, yaptığı açıklamada, kurumlarının Bilecik'e yaptığı yatırımlarla kenti mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini anlattı. Bilecik ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamakta olduğunu anlatan Kaya, açıklamasına şöyle devam etti;

“DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda Bilecik'in Yenipazar ilçesindeki Yukarıçaylı Barajı inşaatında çalışmaların aralıksız devam ediyor. Çalışmaları devam eden Bilecik Yenipazar Yukarıçaylı Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 12 bin 630 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacak.”

“Ülke ekonomisine yıllık 17 milyon TL katkı sağlanmasının hedefleniyor”

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yukarıçaylı Barajı hakkında bilgi vererek, “Temelden yüksekliği 60,5 metre ve su depolama kapasitesi 3,62 milyon metreküp olan Yukarıçaylı Barajının ve diğer bileşenlerinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile dekar başına 1 milyon 342 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 17 milyon TL katkı sağlanmasının hedefleniyor. Projede kret ulaşım yolu (1 milyon 853 metre), vana odası ulaşım yolu (849 bin metre), tersip bentleri ulaşım yolu (1 milyon 855 metre) imalatları tamamlandı. Bir adet tersip bendi tamamlandı. Baraj gövdesi sıyırma kazıları devam etmektedir. Proje kapsamında Baraj gövdesi sıyırma kazıları tamamlanarak gövde dolgu imalatlarına başlanılacaktır 'dedi.