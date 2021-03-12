Yüksek kesimlerdeki hava sıcaklığı düştü, kar yeniden yağdı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki yüksek kesimlerde sıcaklık 10 derece kadar düşerken, Ahı Dağı yolu tekrar beyaza büründü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesini ile Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan Ahı Dağı'da beyaza bürünürken, ilçeye bağlı Bahçesultan ve Nazifpaşa köylerinde karayolları yoğun kar yağışı nedeniyle tuzlama çalışma yaptı. Köylüler aniden düşen hava sıcaklığı ve buna bağlı kar yağışı sonrası sevinirken, Ahı Dağı yolunu kullanılan sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan meteorolojiden alınan bilgiye göre, Bilecik merkezinde havaların önümüzdeki günlerde ısınacağı, bazı ilçelerde ise karla karışık yağmur şeklinde geçeceği öğrenildi.