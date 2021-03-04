Yüksek riskli Bilecik'te vatandaşlar ev yerine sokakları tercih ediyor

Korona virüs (Covid-19) risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Bilecik'te her 100 bin kişide vaka sayısı 60,84 oranına ulaşırken, halkın ev yerine sokakları tercih etmesi yetkilileri ve duyarlı vatandaşları tedirgin ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan haritada, önceki haftaya göre vaka oranında yüzde 100 artış görülen Bilecik turuncu kategoride yer aldı. İlde kademeli normalleşme sebebiyle çoğu iş yeri faaliyete girerken, vatandaşlar da sokakları doldurdu. Kafe, kıraathane ve lokantalarda yoğunluk oluşurken vatandaşlar sayının daha da artmasından korkuyor.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunarak, "Pandemide şehrimizde ve tüm dünyada olduğu gibi etkisini maalesef halen sürdürmekte. Son dönemde aldığımız rakamlarla turuncu düzeydeyiz yani riskli bölgedeyiz. Bilecik'te en son bu yüzde yüz binde 60 gibi. Şimdi bir köyümüz daha karantinaya alındı. Son aldığım bilgiye göre 22 vaka İkizce köyünde varmış. Bundan önce Elmabahçe köyünde yoğunluk vardı. İkisi de karantinaya alındı. Biz de turuncu bölgede yüz binde 60 yüksek bir oranmış gibi görünse de aslında Bilecik 250 bin nüfus desek 100 binde 60'da yaklaşık yüzde 20-30 vaka var, tüm coğrafyamızda. O yüzden çok aşırı paniğe gerek yok, çünkü yüzdemizi arttıran 3 karantina bölgesinde oluşmuş. Yoksa ilin genelinde çok kötü diyemeyiz. Bunun yanında dediğimiz köyler olsun biraz gevşetildiğinde ne olduğunu bize gösteriyor. O yüzden ben bütün vatandaşlarımızın 'oldu, bitti, geçti, canım sıkıldı' demeden bir müddet daha öncelikle maskesiyle ve diğer sosyalleşmemeyle biraz daha uğraşacaklar. Hepimizin sağlığı özellikle de gelecek nesillerin sağlığı için bir süre daha buna katlanmak zorundayız" dedi.