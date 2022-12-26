Yükseköğretim kurumlarında paydaş görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi eğitimi yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde kalite koordinatörlüğü tarafından 'Yükseköğretim Kurumlarında Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi' konulu eğitim gerçekleştirildi.

Düzenlenen programda Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Önder Gökmen Yıldız ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Turan, Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi Berivan Çiçek ve öğrenciler katıldı. Yapılan eğitimde öğrencilerin kalite süreçlerine katılımı, paydaşların kimler olabileceği, paydaş görüşlerinin önemi, görüş toplama yöntemleri hakkında bilgiler verildi.

Ayrıca Temsilci Berivan Çiçek katılımcıları ‘Kalite Kulübü' hakkında bilgilendirdi.