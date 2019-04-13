Yurt ve şube müdürleri toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün organize ettiği ve 81 ilden gelen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencilerinin katılım sağlayacağı "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi" gündeme alındı ve hazırlıklar değerlendirrildi.

Kuruluş ve kurtuluşun beşiği Bilecik'in Söğüt ilçesinde icra edilmeye başlanacak olan geziye katılacak yaklaşık bin öğrencinin Bilecik-Kütahya-Bursa ve Çanakkale illerinin tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edileceği bildirildi.