Yüzde 54'lük sanayi payı ile Bilecik Türkiye'de ikinci sırada

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, il ekonomisindeki sanayi payının yüzde 54 ile Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını ifade ederek, Bilecik'te 6 OSB'si olduğunu, yeni kurulacak 2 ihtisas OSB ile şehrin ekonomisinin daha da kalkındırabileceğini söyledi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasında, Yenipazar Hayvancılık İhtisas ve Gölpazarı Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya, Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş, Yenipazar Kaymakamı Yavuz Kartal, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Gölpazarı İlçe Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, Yenipazar İlçe Belediye Başkanı İlhan Özden, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant katıldı.

"Bilecik il ekonomisindeki sanayi payı yüzde 54 ile Türkiye'de ikinci sırada"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'te 6 tane OSB'nin olduğunu ve yeni kurulacak 2 adet ihtisas OSB'si ile Bilecik'in ekonomisinin daha da kalkındırabileceğini ifade etti. Bilecik'in il ekonomisindeki sanayi payının yüzde 54 ile Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını ifade eden Vali Şentürk sözlerine şöyle devam etti;

"Önce bu işin hayali olur. Ondan sonra da gerçeklikleri. İmkan ve kabiliyetle yeni potansiyelleri ortaya çıkarmak için heyecan katmamız lazım. İlimizde 6 adet OSB'miz var. 2 tane daha kurulması, hatta merkezde üçüncü OSB kurulması ilimizin ekonomisini daha da kalkındırabilir noktasında bir çaba içinde olacağız. Son açıklanan istatistik verilerine göre, Bilecik il ekonomisindeki sanayi payı yüzde 54 ile Türkiye'de ikinci sırada. Kendi ölçeğinde ciddi bir orandır. Ağırlığımızı, enerjimizin önemli bir kısmını bu alana aksetmemiz lazım. İlimizin sanayileşmesi ve ekonominin artırılmasıyla ilgili bize düşen görevler var. Bu anlamda, alt yapıyı en iyi şekilde hazırlamak. Yenipazar Hayvancılık İhtisas ve Gölpazarı Gıda OSB kurulması için fizibilite çalışması yapılıyor. Bilecik, 25 milyon nüfusun yaşadığı, büyükşehirlerle kuşatılmış bir şehir. Buranın potansiyelinin yüksek olacağı muhakkak. Biz sanayileşirken katma değerleri yüksek olabilecek alanlara ve kendi ilimizin maliyet alanlarına öncelik vermek durumundayız. İki ilçemizin de, hem üretim açısından, hem de ticaret potansiyeli konumuyla, bölgeye hitap edecek önemli merkezlerden olabileceğini düşünüyorum” dedi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise, OSB'nin kurulmasının Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinin ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmasına katkı sağlayacağını söyledi. Toplantı, Gölpazarı ilçesine kurulması planlanan Gıda İhtisas OSB ile Yenipazar ilçesine kurulması planlanan Hayvancılık İhtisas OSB çalışmalarının değerlendirilmesiyle sona erdi.