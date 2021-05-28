Yüzlerce tohum ve fide engelli bireyler için toprakla buluştu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde engelli bireylere yönelik hazırlanan Sebze Yetiştiriciliği Kursu projesi kapsamında yüzlerce tohum ve fide toprakla buluştu.

Engellilere yönelik Sebze Yetiştiriciliği Kursu projesi kapsamında düzenlenen Fide ve Tohum Dikim Programı Yeniçepni Köyü'nde düzenlendi. Programa Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kaymakam Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, Emniyet Müdürü Ömer Koparan, protokol üyeleri ve kursiyerler katıldı. Yeniçepni Köyü'ne bağlı bir arazide oluşturulan uygulama bahçesinde yetiştirilecek domates, biber, salatalık, patlıcan, balkabağı, fasulye, ayçiçeği, nohut, bamya ve mısır fide ve tohumlarının dikimi yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün teknik personeliyle uygulamalı olarak yapılan fide ve tohum dikiminde dikimi yapılan bitkiler hakkında da bilgi verildi. Proje kapsamında oluşturulan uygulama bahçesinde öngörülen 3 aylık kurs süresince engelli kursiyerler ve kimsesiz çocuklar uygulama yaparak toprakla tanışacak. Kurs sonunda ise burada hasat edilen ürünlerle hem engelli kursiyerlere hem de kimsesiz çocuklara harçlık ve gelir sağlayacak şekilde 1 günlük etkinlik yapılarak ürünlerin satışı yapılacak.