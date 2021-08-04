İhlas Haber Ajansı

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“Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yüzme öğrenimlerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi Bilecik’te başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yüzme öğrenimlerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi Bilecik'te başlıyor.


Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde 7-14 yaş arası çocuk ve gençler katılabileceği “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” adlı proje hayata geçiyor. Bilecik Gençlik Spor Müdürü Yasin Özdemir, pandemi kurallarına uygun şekilde uzman eğitmenler gözetiminde yapılacak olan etkinliğimize tüm çocuklarımızı, gençlerimizi bekliyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklarımız ve gençlerimiz sporun bir branşıyla meşgul olsun” dedi.


Öte yandan katılmak isteyen vatandaşların Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sitesinden bilgi alabileceği açıklandı.

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