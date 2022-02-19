İhlas Haber Ajansı

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Zabıta ekipleri marketleri denetledi

Bozüyük Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından marketlere KDV denetimi yapıldı.



Bozüyük Belediyesi marketlerde uygulanması gereken Katma Değer Vergisi (KDV) ile ilgili denetimlerini arttırdı. Marketlerdeki ürünlerde KDV indirimi yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller yapılıyor. Temel gıdada KDV oranının düşürülmesi ile ilgili ilçe genelinde marketlerde denetimler sürerken, zabıta ekiplerinin çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

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