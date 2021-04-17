Zabıta ekipleri yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirdi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Covid-19 tedbirleri kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetimler gerçekleştirdi.

Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri "Yeniden Kontrollü Normalleşme Süreci" çerçevesinde denetimlerini artırdı. Denetim ekipleri Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, Kaymakam Yüksel Ünal koordinesinde yoğunlaştırılmış denetim faaliyetlerine başladı.

İlçede faaliyet gösteren fırın, lokanta, tatlıcı, pastane ve marketler denetlenerek İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) sistemine kayıt edildi. Ayrıca faaliyetlerine devam eden esnaflara ve alışverişe gelen vatandaşlara, maske, mesafe ve hijyen kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.