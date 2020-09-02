Zabıta Müdürlüğü salgınla mücadele denetimlerini sıklaştırdı

Başta hijyen ve çalışma şartları konularında kontrolleri gerçekleştiren ekipler, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde ulaşım hizmetinin yapılıp yapılmadığını denetledi. Sürücülere çeşitli uyarılarda bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri genel denetimlerle birlikte salgına karşı tedbir denetimlerin de belirli aralıklarla devam edeceği bilgisini verdi. Vatandaşlar da yapılan denetimlerin son derece faydalı olduğunu belirterek, Zabıta Müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti.