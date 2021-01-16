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Zabıta müdürlüğünden halk dolmuşlarında denetim

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte faaliyet gösteren halk dolmuşlarında salgınla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yaptı.


Araçlarda birçok başlıkta incelemelerde bulunan ekipler, salgınla mücadelede belirlenen kuralların uygulanıp uygulanmadığını kontrol etti. Vatandaşların daha sağlıklı ortamlarda ulaşım hizmeti almaları amacıyla yapılan denetimlerde ayrıca sürücülerin çalışma izin belgeleri de incelendi. Araçlarda hijyen denetimi, maske kullanımı ve sosyal mesafe konularında da uyarı ve bilgilendirmelerde bulunan ekipler, denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bilgisini verdi.

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