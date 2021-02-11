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Zabıta Müdürlüğünden salgınla mücadele denetimleri

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, salgınla mücadele denetimleri yapıldı.

Salgınla mücadele çalışmaları kapsamında, market, büfe, güzellik ve kuaför salonları, lokanta ve restoranlarda denetimler gerçekleştirdi.


Esnaf ve vatandaşları maske takılması, hijyen kuralları ve sosyal mesafe konularında bilgilendiren ve uyarılarda bulunan ekipler, birçok başlıkta kontroller yaptı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına yönelik bilgilendirme ve denetimlerde de bulunan Zabıta Müdürlüğü çalışanları, kurallara uymayan esnafa yönelik cezai işlemde bulundu.


Vatandaşların her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, salgınla mücadele çalışmaları kapsamında denetimlerin devam edeceği bilgisini verdi.

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