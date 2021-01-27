İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zabıtadan duyarlı davranış

Bilecik’te soğuk hava şartlarına ayak uydurmakta ve yem bulmakta güçlük çeken güvercinlere duyarlı zabıtalar tarafından her gün yem atılıyor.

Bilecik'te soğuk hava şartlarına ayak uydurmakta ve yem bulmakta güçlük çeken güvercinlere duyarlı zabıtalar tarafından her gün yem atılıyor.


Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri tarafından hava koşulları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan yabani güvercinlere her gün yem atıyor. Yabani sokak güvercileri hergün zabıtları aynı yerde beklerken, zabıtlarda günde 2-3 kere hayvanları yemliyorlar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.