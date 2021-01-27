Zabıtadan duyarlı davranış

Bilecik'te soğuk hava şartlarına ayak uydurmakta ve yem bulmakta güçlük çeken güvercinlere duyarlı zabıtalar tarafından her gün yem atılıyor.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri tarafından hava koşulları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan yabani güvercinlere her gün yem atıyor. Yabani sokak güvercileri hergün zabıtları aynı yerde beklerken, zabıtlarda günde 2-3 kere hayvanları yemliyorlar.