Zabıtadan iş yerlerine denetim

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla bayramın son günü işyerini açan esnafa yönelik denetim gerçekleştirildi. Ekipler; gıdaların tarihi, fiyatı ve gramajı başta olmak üzere birçok alanda kontroller gerçekleştirdi. Halk sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir duruma göz açtırmayacaklarını vurgulayan yetkililer, denetimlerin hassas bir şekilde her alanda yürütüleceğini ifade etti. Vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması için yapılan denetimlerin devam edeceği öğrenilirken, olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde 153 numaralı Alo Zabıta Hattı'ndan iletişim kurulabileceği hatırlatıldı.