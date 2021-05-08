Zabıtadan kapalı pazarda denetim

Bilecik'te tam kapanma sürecinde kurulmasına izin verilen kapalı pazarda denetim yapan zabıta ekipleri, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşları pandemi kurallarına uyulması yönünde uyardı.

Pandemi tedbirleri kapsamında, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine 'Pazar Yerleri' konulu genelge iletildi. Gönderilen genelgeyle bugün 10.00-17.00 saatleri arası yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan esnafa semt pazarlarında tezgâh açma izni verildi. Uzun süredir kurulmayan semt pazarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlara zabıta ekipleri uyarılarda bulundu.

Vatandaşların HES kodları sorgulandı

Zabıta Müdürü Sali Yılmaz'ında bizzat katıldığı denetimlerde kapalı pazarında sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunulurken, vatandaşların HES kodları sorgulandı. Özellikle tezgâh önlerinde oluşan kuyruklarda mesafenin korunması yönünde uyarılar yapıldı. Ayrıca ekipler pazar esnafını, tezgâhtaki ürünleri çıplak elle seçtirmemeleri, müşterilerini maske ve mesafe uyarmaları konusunda denetledi.