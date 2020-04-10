İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zabıtadan vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı

Bilecik Zabıta Müdürlüğü personeli kent merkezinde kurdukları stantla vatandaşlara ücretsiz olarak maske dağıttı.


Bilecik Belediyesi Korona virüsü Covid-19 mücadele kapsamında 24 saat hizmet anlayışıyla devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların büyük bir sorun yaşadı maske tedariki konusunda büyük bir özveri gösteren belediye bu anlamda çalışmalarına devam ediyor.


Bilecik Belediyesi Zabıta Amiri Sali Yılmaz, öncülüğünde kentte vatandaşların yoğun olarak gezdiği alanlara stant kurularak, zabıta ekipleri tarafından ücretsiz maske dağıtılıyor. Vatandaşlar bu durum karşısında memnun olduklarını söyleyerek, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.