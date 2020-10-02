Zamanında müdahale büyük bir faciayı önledi

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki ormanlık alanda piknikçilerden kaynaklanan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Erikli köyü bitişiğindeki ormanlık alanda piknikçilerden kaynaklandığı tespit edilen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını zamanında fark eden köylülerin durumu bildirmesi üzerine Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangını kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık bir dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Köy Muhtarı İslam Avcı, zamanında müdahaleyle büyük bir facianın önlendiğini söyledi. Muhtar Avcı, “Köyümüzün hemen bitişiğindeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda piknikçi vatandaşlarımızın geride bıraktığı korların rüzgar yardımıyla savrulması sonucunda yangın meydana geldi. Durumun çabuk fark edilmesi ve Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerimizin yapmış olduğu erken müdahale ile büyük bir facianın önüne geçildi. Ben özellikle çam ağaçlarıyla dolu ormanlık alanda piknik yapan vatandaşlarımızdan giderken mutlaka yaktıkları ateşi söndürdüklerinden emin olarak ormandan ayrılmalarını istiyorum. Gerçekleştirilen bu sorumsuz davranışlar hem ormanlarımızı tehdit ediyor, hem de büyük bir suç işliyorlar. Lütfen biraz daha dikkatli olmalarını istiyorum. Bu arada yangın mahalline bizzat gelerek yangına zamanında müdahale edilmesi noktasında büyük gayret sarf eden Dodurga Belediye Başkanımız Selim Tuna'ya çok teşekkür ediyorum” dedi.