Zamazingo oyunu sahnelendi

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde, Aziz Nesin tarafından kaleme alınan Zamazingo adlı tiyatro oyunu seyircilerden büyük alkış aldı. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosu tarafından hazırlanan tiyatro oyunu sonunda sahnede büyük performans sergileyen oyuncular ile Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Elçin Karaahmet ve oyunculara teşekkür plaketi ile çiçek takdiminde bulundu.

Bilecik'te keyifli bir gece yaşadıklarını kaydeden Başkan Şahin, oyuncular ile salonu dolduran tiyatro severlere katılımları dolayısıyla teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Elçin Karaahmet, Belediye Başkanı Semih Şahin'e tiyatroya verdiği katkılar dolayısıyla teşekkür ederek, Bileciklilerle buluştuğu için duyduğu mutluluğu ifade etti.

Hayatın her kesiminden insan manzaralarıyla, ağlanacak hale gülünen danslı şarkılı bir komedi olan oyunun yönetmenliğini Elçin E. Karaahmet yaparken, Büşra Aslan, Ceren Tüysüz, Derya Dobrişan, Hüseyin Demir, Olcay Çelik ve Yiğit Gürsoy rol aldı.