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Zirai don çiftçiyi vurdu

Bilecik’te üç gün önce tarım alanlarında yaşanan zirai don nedeniyle bazı çiftçilerin ürünleri yandı.

Bilecik'te üç gün önce tarım alanlarında yaşanan zirai don nedeniyle bazı çiftçilerin ürünleri yandı.


Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşanan zirai don nedeniyle ekimi geçen aylarda yapılan başta Pazaryeri boncuğu fasulyesi ve mısır tarlalarında zarara neden oldu. Pazaryeri İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ziraat mühendisleri zarar gören tarlalarda incelemelerde bulunarak, hasar tespit çalışması yaptı. Özellikle yüksek kesimdeki arazilerde görülen zirai don yeni yetişen mısır tarlalarında daha çok etkili oldu.

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