Zorlu maç öncesi eski futbolculardan 1969 Bilecik Spor Kulübü'ne destek

Sinop maçı öncesi son antrenmana gelerek, futbolculara moral verdiler. Antrenman sonra futbolcular, içinde bulundukları durum için bir açıklama yaptı.

BAL 11. Grup 8'inci haftasında pazar günü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda oynanacak olan 1969 Bilecik Spor Kulübü- K. Sinop maçı öncesi takımın eski futbolcuları son antrenmana gelerek moral verdiler. Ligde lider olan K. Sinop maçına değinen eski futbolculardan Tolga Burulday, Güven Çeker, İlker Çınar, Hidayet Tepe, Uğur İltekin, Altıner Yörümez, Osman Kelici ve Samet Keskin, antrenman sonrası futbolculara baklava ikram etti. Heyet, takımın yıllar sonra ilk defa bu sezon bir profesyonel ligde mücadele ettiğini ve maddi manevi imkânsızlıklar içinde bulunan takımın biran önce rahatlaması için tüm iş insanları katkıda bulunmasını istediler.

Futbolculardan ortak basın bildirisi

Antrenman sonrası 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları adına ortak açıklanan bildiride ise, "1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları olarak bu açıklamayı yapma gereği duyuruyoruz. Amacımız para talep etmek ya da demagoji yapmak değil. Sadece durumun bizim için güllük, gülistanlık bir durum olmadığını bilmenizi istedik. 1969 Bilecik Spor Kulübü'nde oynayan futbolcuların geçim kaynağının ve mesleklerin futbol olduğunu, hobi olarak boş zamanlarımızı değerlendirmek için değil, kendimizi ve ailemizi geçimini sağlamak için futbol oynadığımızın bilinmesi istedik. Sizler de kendinizi bizlerin yerine koyun ve düşünün. Çıkıyorsunuz maça ama maaşını alamıyorsunuz ya da yarım alıyorsunuz. Maaş gününüzü bekliyorsunuz, ama karşılığını alamıyorsunuz. Bugün verilecek, yarın verilecek, 3 gün sonra verilecek deniliyor. Bekliyoruz ama yine karşılığını alamıyoruz. Ne yaparsınız?. Sezon başlangıcı olan Ağustos ayından devam eden bu süreçte peşinatlarımızın tamamının verilmemesi, geçen 7 maçlık süreçte hak ediş olan maç başı ücretlerimizin verilmemesi ve zaman geçtikçe de bu birikmelerin, gecikmelerin çözülmemesi geçim kaynağı olan biz futbolcuların olumsuzluğa ve dayanılması güç bir maneviyata sürüklemektedir. 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları olarak bizlerin Bilecik iline hizmet etmek için 1969 Bilecik Spor Kulübü arma ve forması için elimizden gelenin en iyisini verdiğimiz, terimizin son damlasına kadar mücadele ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Bundan sonraki süreçte sorunların çözülememesi durumunda oluşacak olumsuzlukları değerlendirmeyi de Bilecik kamuoyu takdirine bırakıyoruz" dediler.