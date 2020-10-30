112'den lokanta numarası isteyen bile var

Bingöl'de 112 Acil Komuta Merkezi'ne bu yıl içinde gelen 350 binden fazla çağrının 285 binini gereksiz aramalar oluştururken, aralarında lokanta numarası isteyenlerin bile olması pes dedirtti.

Her gün yüzlerce çağrıya cevap vererek acil vakalarda hayat kurtarıcı rol üstlenen Bingöl İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde bu yıl ihbar artışı yaşandı. Ambulans, polis, jandarma ve itfaiye birimlerinin bir arada ve koordineli bir şekilde hizmet verdiği Bingöl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ekim ayı itibariyle 353 bin 32 çağrı geldi. Bu çağrılardan 285 binin ise gereksiz olduğu belirtildi. Gereksiz aramalar içinde lokanta numarası öğrenmek için arayanların bile olduğu kaydedildi.

İl merkezinde 6, büyük ilçelerde 2'şer adet, diğer ilçelerde de birer adet olmak üzere toplamda 19, istasyonla hizmet verdiklerini aktaran ilin Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Sefer Özgen," Biz bu hizmeti 285 personelle veriyoruz. Yine 38 adet ambulansımız mevcut. 2019 yılında 290 bin çağrı gerçekleşmiştir. Yine 2019 yılında 25 bin hasta taşınmıştır. Yine aynı yıl içinde yüzde 90 civarında bir gereksiz çağrı olmuştur. Pandeminin başlamasıyla yani 2020 yılında Ocak ve Ekim arasında 350 bin çağrı komuta merkezimize geldi. Bu 350 bin çağrıdan 28 bin vakaya gidilmiş. Gereksiz çağrılarda 2019 ve 2020 yıllarını kıyasladığımızda ise gereksiz çağrı oranında bir düşüş var. 2020'de gereksiz çağrımız yüzde 85 civarındadır. 2019 yılında komuta merkezimize günlük ortalama 700 çağrı gelmekteydi, pandemiyle beraber çağrı sayımız günlük bin 400'lere kadar çıktı. Yine günlük 100-150 hasta taşıması yapıyoruz. Yine ilimizin 3'üncü basamak hastanesi olmaması dolayısıyla günlük 5 hastamızın çevre illere sevkini yapıyoruz” dedi.

Sağlık çalışanlarına karşı hassasiyet gösterilmesi gerektiğini de vurgulayan Özgen, “Tüm vatandaşlardan bir ricamız var, gerek ambulanslara trafikte yol vermeleri gerekse hasta almaya gelen sağlık ekiplerine karşı sabırlı olmalarını ve şiddetten uzak durmalarını istirham ediyoruz” şeklinde konuştu.

2020 yılı içinde gelen çağrılardan 280 binin gereksiz çağrı olarak değerlendirildiğini aktaran 112 Komuta Merkezi Başhekimi Doktor Harun Ağırbaş ise,"Malum pandemi dönemindeyiz. Ekim ayı itibariyle Ocak ayından beri aldığımız çağrı sayısı 353 bin civarında. Bu çağrılardan yaklaşık 280 bin tanesi gereksiz çağrı olarak değerlendirilmiştir. Gereksiz çağrılardan birine örnek vermek gerekirse, bir yaralanmalı trafik kazası olmuştu ve arayan kişi vatandaşın yaralandığını belirtiyor. Ekipler olay yerine vardığından ise bir atın yaralandığını görüyor ve yine ekiplerimiz ellerinden geldiğince müdahale etmeye çalışıyor, ardından ilgili birimlere yönlendiriyor. Bunun dışında ulaşamadıkları lokantaların numaraları için komuta merkezimiz aranıyor, arkadaşlarımızdan lokantaların numaraları isteniyor. “Falan lokantanın yemekleri güzeldi biz ulaşamıyoruz, siz bulup bize döner misiniz?” şeklinde çağrılar oluyor. Hali hazırda ekiplerimiz konuşurken hatta bekleyen vatandaşlar ve mağdur oluyor. Vatandaşlarımızdan ricamız bu konularda hassasiyet göstermeleridir” ifadelerini kullandı.