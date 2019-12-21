112'ye as?ls?z ihbara 425 TL ceza kesildi

Bing?l'de 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne as?ls?z ihbar yaparak ambulans? y?nlendiren bir ki?iye 425 TL idari para cezas? kesildi.

Acil durumlarda can ve mal kay?plar?n? ?nlemek amac?yla hizmet sunan 112 Acil ?a?r? Merkezi'ne gelen as?ls?z ihbarlar ve gereksiz aramalar, hem sistemi hem de g?revlileri bo? yere me?gul ediyor. Bu y?l i?inde ihbar ?zerine Solhan il?esine ba?l? Kale k?y?ne ekiplerin gitti?i ancak ihbar?n as?ls?z olmas? ?zerine inceleme ba?lat?ld??? ??renildi. ?nceleme sonras? ihbar? yapan ki?i tespit edilerek 425 TL idari para cezas? kesildi. Merkeze bu y?l yap?lan 242 bin ?a?r?dan 216 binin gereksiz oldu?u kaydedildi.

Bing?l 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde bilgi veren ?l Sa?l?k M?d?r? Mehmet Emin G?ndo?du, merkezin 30 personelle hizmet verdi?ini aktararak, bu y?l i?inde 242 bin ?a?r?n?n yap?ld???n? s?yledi.

216 bin gereksiz ?a?r?n?n oldu?unu aktaran G?ndo?du, ?Bing?l Komuta Kontrol Merkezi 30 personel hizmet vermektedir. Aktif olarak 4 ?a?r? kar??lay?c?, 8 doktor ve 1 ba?hekimimizle hizmet veriyor. 2019 y?l? i?erisinde toplamda 242 bin ?a?r? al?p 26 bin tanesine ambulans g?ndermi? bulunmaktay?z. Buradan da anla??laca?? 216 bine yak?n gereksiz ?a?r?n?n oldu?u g?r?lmektedir. ?zellikle bu as?ls?z ihbarlar?n ?a?r? kar??lay?c?lar?n zamanlar?n? almalar?ndan dolay? ger?ekte hasta olan ki?ilerin 112 ula?malar?nda s?k?nt? ya?amaktad?rlar? dedi.

As?ls?z ihbara 425 TL ceza kesildi

G?ndo?du, ?2019 y?l? i?erisinde Solhan il?esi Kale k?y?ne gece 23.00'de yap?lan bir ?a?r?n?n ?zerine giden ambulans, as?ls?z oldu?unu anlad?. Bunun ?zerine kabahatler kanunu kapsam?nda ki?i hakk?nda savc?l??a su? duyurusunda bulunuldu. Savc?l?k taraf?ndan yap?lan tahkikat ve de?erlendirme sonucunda bu ki?iye 425 TL idari para cezas? kesilmi? olup tebli? edilmi?tir. Bundan sonraki s?re?lerde de ?zellikle ambulanslar?m?z? as?ls?z ?a?r?larla ba?ka yerlere sevk eden ki?iler hakk?nda yine bu tarz cezalar?n olu?turulmas? ve ihbar? taraf?m?zca yap?lacakt?r? diye konu?tu.

Vatanda?lar?n duyarl? olmas? gerekti?i konusunda ?a?r?da bulunan G?ndo?du, ?Bu konuda t?m vatanda?lar?m?z?n hassasiyet g?stermesini diliyoruz. Vatanda?lar?m?z?n as?ls?z ve gereksiz ?a?r?lar yapmamas?, telefon ?al???p ?al??mad???na dair 112 aranmas?, bu tarz vakalar?n azalmas? ve hastalar?m?z?n zaman?nda sa?l?k hizmetleriyle bulu?mas? i?in, 112 ?a?r? merkezlerinin de bu ?ekilde vakit kaybetmemesi ad?na hassasiyetlerini beklemekteyiz? ?eklinde konu?tu.