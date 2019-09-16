140 öğrenciye kırtasiye desteği

Bingöl'ün Solhan ilçesinde öğretmenlik yapmış eğitimciler tarafından kaleme alınan kitabının satışından elde edilen gelir ile 140 öğrenciye eğitim malzemesi dağıtıldı.

"Bir Asrın Öğretmenleri ve Eğitimcileri" adlı proje kapsamında farklı zamanlarda ilçede görev yapan ve halen aktif çalışan eğitimcilerin anılarından oluşan "Dünden Bugüne Solhan'daki Öğretmenler ve Eğitimciler" kitabı, ilk meyvelerini vermeye başladı. 2 aylık bir sürede 600'e yakın satılan kitaptan elde edilen gelir ile 140 öğrenciye kırtasiye malzemesi alınıp dağıtıldı.

Elde edilen gelirle ayrıca ilçede 25 ve Muş'ta ise 40 yetim öksüz öğrenciye de eğitim malzemeleri alınarak dağıtılacağı belirtildi.