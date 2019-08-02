1,5 tonluk "Kral" boğa alıcısını bekliyor

Bingöl'de bir besici, buzağı olarak alıp büyütüp "Kral" ismini koyduğu boğayı Kurban Bayramı için 35 bin TL' ye satışa çıkarttı. Günlük 20 kilogram yem tüketen 3 yaşındaki boğanın, belirli aralıklarla ballı yonca ile beslendiği öğrenildi.

Merkeze bağlı Çayağzı Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan 52 yaşındaki Burhan Alkan, buzağı iken aldığı ve oğlunun isteği üzerine ‘Kral' adını verdiği boğa 1,5 tona ulaştı. Alkan, Kurban Bayramı öncesi 3 yaşındaki boğayı satışa çıkartarak fiyatını da 35 bin TL olarak belirledi. Günlük 20 kilogram yem yiyen boğanın, iriliği nedeniyle pazar da değil, bulunduğu ahırda satışının yapılacağı belirtildi.

Sürekli besicilik yaptığını belirten Burhan Alkan, “Damızlık hayvanlarım da var. Şu anda işletmem de 50 büyükbaş hayvanım var. Bunlardan birinde 1,5 tonluk boğa bulunuyor. Oğlumun isteği üzerine ismini kral koyduk. Kurban Bayramı nedeniyle satışa sunacağız. Fiyatını da 35 bin TL olarak belirledik. Kral günlük 20 kilogram yem tüketiyor” dedi.

Boğanın etinin lezzetli olması için yonca ve arpa da verdiklerini vurgulayan Alkan," Eti daha doğal ve iyi olsun diye özellikle öğle vakitlerinde ballı yonca veriyoruz. Krala çok iyi bakıyoruz. Talep edenler olursa gelip krala bakabilir”diye konuştu.