150 kişilik ekip, Murat Nehri'nde kaybolan vatandaşı arıyor

Bingöl'ün Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde bir çocuğu kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan vatandaş, yaklaşık 2 gündür 150 kişiden oluşan ekip tarafından aranıyor.

Olay, Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde pazar günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Nehri civarında aileleri ile pikniğe giden Aydın Tutkal ve arkadaşı Mücahit Keser, yine orada piknikte olan bir çocuğunun suya girdiğini gördü. Çocuğun bir süre gözden kaybolmasıyla Tutkal ve Keser suya atlayarak çocuğu kurtarmaya çalıştı. İkilinin mücadelesiyle çocuk, sudan çıkarıldı. Suyun akıntısı ile yorulan iki arkadaştan Tutkal akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen İl AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri nehirde arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 gündür süren arama çalışmalarında henüz Aydın Tutkal bulunamazken, 150 kişiden oluşan ekip, arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.