İhlas Haber Ajansı

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19 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Bingöl’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, 22 parça halinde toplam ağırlığı 19 kilo 330 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli de tutuklandı.

Bingöl'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, 22 parça halinde toplam ağırlığı 19 kilo 330 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli de tutuklandı.


Valilikten yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizce, ilimizde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen operasyon neticesinde, 22 parça halinde toplam ağırlığı 19 kilo 330 gram ot esrar ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak şüpheli şahsa ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılmış olup, şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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