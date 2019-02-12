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20 yılın en çetin kışını geçiren Karlıova'da karla mücadele

Son 20 yılın en çetin kışını geçiren Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, karla mücadele çalışması aralıksız devam ederken, soğuk havada etkili oluyor.

Son 20 yılın en çetin kışını geçiren Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, karla mücadele çalışması aralıksız devam ederken, soğuk havada etkili oluyor.


Bingöl'ün Karlıova ilçesi son 20 yılın en çetin ve kar yağışlı kışını geçiriyor. Yer yer 3 metreye ulaşan kar nedeniyle ilçeye bağlı bir çok köyde ve mezrada yaşam güç koşullarda devam ediyor. İlçe merkezinde de belediye karla mücadele ekipleri tüm yolları açarken, oluşan devasa kar yığınlarını da temizlemeye çalışıyor. Çatılarda oluşan ve tehlike saçan kar birikintileri ise hem itfaiye hemde iş makineleri aracılığıyla temizleniyor.


Öte yandan, soğuk havanın da etkili olduğu ilçede araçların camları buz tutuyor, çatılarda buz sarkıtları oluşuyor.Camları buz tutan sürücüler, her gün sabah aynı durumla karşılaştıklarını ve soğuk havanın etkili olduğunu belirtiyor.

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