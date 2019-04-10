23 bin mahallede 6 dönemdir muhtar

3 çocuk 1 torun sahibi 55 yaşındaki Ali Bozkurt, Bingöl'ün en büyük mahallelerinden biri olan Kültür Mahallesi'nde çeyrek asırdır muhtarlık görevini sürdürüyor.

Bingöl'de 1965 yılında doğan ve 3 çocuk 1 torun sahibi olan Ali Bozkurt, 27 Mart 1994 yılında girdiği muhtarlık seçiminden bu yana şehrin en kalabalık mahallesinin çeyrek asırdır muhtarlık görevini üstleniyor. Bozkurt, 31 Mart yerel seçimlerinde de 3 bin 690 oy alarak tekrar mahallenin muhtarı seçilerek görevine devam ediyor.

1994 yılında ilk kez muhtar olduğu dönem mahalleye ilk olarak sağlık ocağı ve ilkokul yaptırmak için girişimlerde bulunduğunu ve kısa sürede bunu gerçekleştirdiğini belirten Bozkurt, bu dönemde birkaç projesini mahallesine kazandıracağını söyledi.

"Vaatleri yerine getirdim, vatandaşların gönlünü kazandım"

Her dönem seçimlerde rakipleriyle arasında ciddi farklar olduğunu aktaran Bozkurt, “27 Mart 1994 yılından bu yana Kültür Mahallesi'nde muhtarlık yapıyorum. Bu yılla birlikte 6'ncı dönemime girdim ve devam ediyorum. Ben vatandaşlara verdiğim vaatleri yerine getiriyorum, onların gönlünü kazandım. Şimdiye kadar ki yapılan seçimlerde hiçbir rakibim bana ciddi anlamda kavuşamadı ve hep farklı kazandım. Allah hepsinden razı olsun. Ben muhtarlık yapamasaydım eğer seçilmezdim demek ki vatandaş bunu görüyor ve tercihini benden yana kullanıyor. Bu yılki seçimde 11 bin 300 seçmenimiz vardı. Sandığa gitmeyen seçmen sayımız 4 bin 572, aldığım oy ise 3 bin 690 oldu. Rakiplerime her zaman fark atıyorum ve ben vatandaşıma teşekkür ediyorum” dedi.

"Başkan olmak istiyor"

Muhtarlıktan sonra hedefinin belediye başkanlığı olduğunun altını çizen Bozkurt, “Bu son dönemim de eğer belediyemiz beklenen hizmeti vermezse niyetim belediye başkanlığına aday olmak. Ben aday olmazsam eğer umarım gençlerimiz aday olur, beni örnek alır. İlimize, mahallemize iyi hizmetler getirmek için çalışır. Nasibimiz varsa oluruz zaten. İlk muhtar seçildiğim dönem mahalleme sağlık ocağı için girişimlerde bulundum ve yaptırdık. Sokak lambalarını yaptırdım, altyapıyı yaptık. Mahallemize Allah nasip ederse bir park, bir lise ve devlet hastanemize giden bir yaya yolu yapmak istiyorum. Ve son olarak bir cami yapıyorum şuan umarım Kurban Bayramı'na kavuşur” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Necmettin Bulut, muhtar Ali Bozkurt'un sürekli halkın içinde olduğunu belirterek, “Muhtarımız 30 yıla yakındır görevini yapıyor. En büyük özelliği halkımızın sürekli ona rahat ulaşması, sürekli mahallemizin içinde. Mahalle sorunlarına karşı alakalı, ilgili. Bundan dolayı seviliyor, seçiliyor” diye konuştu.

Muhtarlarından memnun olduklarını ve kendisini sevdiklerini aktaran mahalle sakinlerinden Ahmet Çiftçi ise, “5 dönemdir muhtarımız ve memnunuz. Halkın tüm ihtiyaçlarını karşılıyor, her türlü sıkıntıda halkın yanında. Sürekli yanımızda olduğu için memnunuz ve tercih ediyoruz o yüzden kendisini” şeklinde konuştu.