3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivaline 5 ülkeden 245 film katılacak

Bingöl'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Kısa Film Festivaline 5 ülkeden 245 film için başvuru yapıldı.

Bingöl'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Kısa Film Festivali 18-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Festival ile ilgili Bingöl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu yıl 3'üncü kez düzenlenecek olan Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, 18 Ekimde başlayacak. Festivalin jürisi, sinemacı ve akademisyenlerden oluştu. Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve Kalkınma Eski Bakanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi tarafından desteklenen 3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'ne 5 ülkeden 245 film için başvuru yapıldı. Festivalde 24 film finale kalacak. Türkiye'den 135, İran'dan 97, Azerbaycan'dan 4, Afganistan'dan 3 ve Kazakistan'dan 6 film için başvuru yapıldı. 3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivalinin Mehmet Aslantuğ'un başkanlığını yapacağı ana jüride Jale Atabey, Ruhi Sarı, Vuslat Saracoğlu, Nejat Birecik, Mehmet Ali Karga, Tuba Ünsal, Abdurrahman Çelik olacak. 3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivalinde aynı zamanda Alper Erze'nin başkanlığında Aydın Orak, Süha Bacanakgil, Dr. Funda Masdar Kara ve Sefa Zengin'in jürisini oluşturduğu Bingöl temalı senaryo yarışması da düzenlenecek. 5 finalist senaryonun seçileceği yarışmaya 45 başvuru yapıldı. Açılışı Zakkum'un konseriyle gerçekleştirilecek olan 3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, 21 Ekimdeki ödül töreninden sonra 22 Ekim'de sona erecek" denildi.