3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Bingöl Valisi Ekinci ile bir araya geldi

Ordu Komutanlığına atanan Korgeneral Yavuz Türkgenci, Bingöl Valisi Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazetede yayımlanan atama kararlarıyla Ordu Komutanlığına atanan Korgeneral Yavuz Türkgenci, Vali Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret etti. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Bingöl Valiliği ziyareti kapsamında ilk olarak şeref defterini imzaladı. Daha sonra valilik makamında Korgeneral Türkgenci ile bir süre sohbet eden Vali Ekinci, nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Korgeneral Türkgenci'ye teşekkür etti.

Ziyarette, 49. Komando Tugay Komutan V. P. Komando Albay Necdet Durak da hazır bulundu.