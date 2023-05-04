30 yıllık 'Kuşkonmaz' hayalini gerçekleştirdi

Bingöl'ün merkeze bağlı bir köyünde yaşayan Mehmet Nezir Ergün, 30 yıldan beri hayalini kurduğu kuşkonmaz tarlasını 3 yıl önce kurdu. Önümüzdeki yıl hasadını yapacağını belirten Ergün, ''30 yıllık hayalimdi. 3'üncü yılındayız başardık bunu ve seneye ilk hasadımızı alacağız” dedi.

Bingöl merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde yaşayan Mehmet Nezir Ergün, yıllardır hayalini süslediği kuşkonmaz tarlasını kurdu. Doğadan topladığı tohumları önce evinin bahçesinde eken Ergün, daha sonra kendi arazisindeki 5 dönümlük alanı tamamen kuşkonmaz tarlasına çevirdi. Yıllarca ürünün ekimini yapamadığını belirten Ergün, internetin köye gelmesiyle kuşkonmazı nasıl ekeceğini, ne kadar yıl beklemesi gerektiğini öğrendiğini söyledi. Hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olan Ergün, önümüzdeki yıl hasadını yapacağını ve satışa başlayacağını da aktardı.

''3'üncü yılındayız, seneye ilk hasadımızı alacağız”

Kuşkonmaz hikayelerinin 30 yıldan beri devam ettiğini kaydeden Ergün, ''O dönemde internet yoktu, bizim buralarda yabani olarak yetişirdi. O dönem daha çoktu, araziler yoğunlaşınca nadasa bırakıldı. Ben bir dal getirdim ektim ev için. İnternet yoktu bilemedik ekiyorduk da olmuyordu. Arama motorundan çeviri yaparak bunun nasıl ekildiğini öğrendik ve başardık. Komşulara hatta akrabalara da önerdim, onlar da ekti. Daha sonra bunu ne yapalım dedik, en iyisi bir ticarete dökelim dedim ve ektik, 30 yıllık hayalimdi. 3'üncü yılındayız başardık bunu ve seneye ilk hasadımızı alacağız. Bu sene de gerçi hasat etseydik olurdu ama seneye hasadımızı alırsak daha da iyi olur, daha da canlı olur. İnşallah seneye ilk hasadımızı yapacağız. Çünkü tarlanın 3'te 2'sini ekmişiz, biraz duruyor o da fidelerimizi ektik, bir yıl evde geçiyor fidelerimiz sonbaharda tarlaya ekeceğiz ve tarlamız bitmiş olacak. Her yıl biraz daha ürünümüz çoğalacaktır. İnşallah seneye internet üzerinden, Bingöl'e, çevre illere ve Türkiye'nin her yerine satarız” dedi.

Bingöl'de yetişen Kuşkonmaz'ın diğer bölgelerindeki ürünlere göre daha lezzetli olduğunu söyleyen Ergün, “Burada Bingöl'de yetişen nadir bir çeşittir, aroması bakımından daha farklıdır. Çevre illerden de gidip bazen yabani kuşkonmaz topluyorum Bingöl'deki daha lezzetlidir. Toprağından mı, suyundan mı, havasından da mı bilemiyorum. Her tür yemeğe de olur. Avrupa'nın da bir numaralı sebzesidir. Kuşkonmaz böbreğe iyi gelmekte, kum sökme özelliği vardır, kalbi de güçlendiriyor birçok faydası var” şeklinde konuştu.