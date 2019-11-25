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547 metrelik köprünün ışıkları, kadınlar için turuncu yandı

Bingöl’deki 547 metre uzunluğundaki Çapakçur Köprüsü’nün ışıkları kadınlar için turuncu yandı.

Bingöl'deki 547 metre uzunluğundaki Çapakçur Köprüsü'nün ışıkları kadınlar için turuncu yandı.


25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından Bingöl Belediyesinin ortaklığı ile farklı etkinlik düzenlendi.Etkinlik kapsamında şehrin iki yakasını birbirine bağlayan 547 metre uzunluğundaki Çapakçur Köprüsü'nün ışıklandırmaları turuncu yandı.


Şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerinde ciddi etkiler oluşturduğu anımsatılan açıklamada şiddet sadece kadınların değil toplumun bir sorunu olduğu kaydedildi.

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