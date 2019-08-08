6 kilo esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında havalimanı kavşağında şüphelenilerek durdurulan yolcu minibüsünde, şüpheli E.D'nin valizden 5 kilo 820 gram esrar ele geçirildi. Polis, şüpheliyi gözaltına alarak soruşturma kapsamında Genç ilçesindeki evinde de arama yaptı. Şahsın evinden de 17 paket halinde 320 gram ot esrar ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli E.D. adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.