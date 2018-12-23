Adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Bingöl'de nehir sularının yükselmesiyle adacıkta mahsur kalan 3 balıkçıyı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, 3 arkadaş balık tutmak için Genç ilçesindeki Murat Nehri kıyısına gitti. Balık tutmak için adacık üstüne giden 3 arkadaş, Yukarı Kalehan Baraj kapaklarının açılmasıyla adacık üzerinde mahsur kaldı. Mahsur kalanları kurtarmak için Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD ekipleri devreye girdi. Ekipler, 3 arkadaşı bot yardımı ile kurtardı.