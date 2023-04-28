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Adaklı Kaymakamı Gürses, Adıyaman vali yardımcısı olarak atandı

Bingöl’ün Adaklı ilçesi Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, Adıyaman’a vali yardımcısı olarak atandı.

Bingöl'ün Adaklı ilçesi Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, Adıyaman'a vali yardımcısı olarak atandı.


Bingöl'ün Adaklı ilçesine yaklaşık 8 ay önce atanan Kaymakam Burak Bozkurt Gürses, Adıyaman vali yardımcısı olarak görevlendirildi.


Kaymakamlık üzerinden yazılı bir açıklama yapan Gürses, “Yaklaşık 8 aydır görev yapmakta olduğum Adaklı'dan, Adıyaman Vali Yardımcısı olarak görevlendirilmem sebebiyle ayrılıyorum. Sizleri tanımış olmanın verdiği mutlulukla yeni görevime başlayacak olmamın sevinci içerisindeyim. Görev yapmış olduğum süre içerisinde göstermiş olduğunuz destekten ötürü siz değerli Adaklılı hemşehrilerime ve ayrıca gayretli çalışmalarından ötürü tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum” dedi.

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