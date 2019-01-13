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AFAD ekipleri amfibik araçla hasta çocuğu kurtardı

Bingöl’ün Genç ilçesinde gelen ihbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, Amfibik araçla hastayı mahsur kaldığı mezradan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Bingöl'ün Genç ilçesinde gelen ihbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, Amfibik araçla hastayı mahsur kaldığı mezradan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.


Alınan bilgilere göre, Genç ilçesi Şehit Köyü Kazankaya mezrasında 9 9 yaşındaki Azra Tan rahatsızlandı.Yoğun kar nedeniyle yolların kapalı olmasından dolayı çocuklarını hastaneye götüremeyen aile, durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi.Hastayı mahsur kaldığı köyden almak isteyen sağlık ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekiplerinden destek istedi. AFAD ekipleri 8x8 Amfibik araçla karlı yolları geçerek mezraya ulaştı. Ekipler Azra'yı Genç yolun açık olduğu bölgede bekleyen ambulansa teslim etti.


Azra,Genç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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