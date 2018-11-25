AFAD, üniversite öğrencileriyle tatbikat yaptı

AFAD Bingöl ekipleri temel afet bilinci eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Bingöl Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Sivil Yaşam Derneği (SİYAM-DER) üyelerine, temel afet bilinci eğitimi verilirken, yangın tatbikatı da gerçekleştirdi.

Gerçekleşen tatbikata katılan AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, üniversite öğrencilerine Temel Afet Bilinci eğitimi ve yangın söndürme eğitimi verdiklerini ve eğitimlerin periyodik olarak tüm kurum ve kuruluşlarda devam edeceğini söyledi.