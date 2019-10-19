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AFAD ve itfaiyeden ortak eğitim

Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri, hastane personeline afet eğitimi verdi.


Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü'nün talebi üzerine, İl AFAD ve Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki personele temel afet eğitimi verildi. AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin tarafından verilen deprem öncesi ve sonrası bilgilendirme seminerinin ardından, itfaiye ekipleri tarafından yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği hastanede çıkan yangında hastaları kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

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