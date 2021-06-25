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AFAD'dan deprem açıklaması: “Şu an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındı”

Bingöl’de 5.

Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, “Şu an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmış olup, ilçe ve köylerde tarama çalışmaları devam etmektedir” denildi.


AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.28 sıralarında Bingöl'ün Kiği ilçesi merkez üssü olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15 kilometre olarak bildirildi.


AFAD'dan yapılan açıklamada, “Deprem sonrası şuan itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmış olup, ilçe ve köylerde tarama çalışmaları devam etmektedir“ denildi.

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