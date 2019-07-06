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AFAD'dan itfaiye ekiplerine eğitim

Bingöl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Karlıova’daki itfaiye ekiplerine eğitim verdi.

Bingöl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Karlıova'daki itfaiye ekiplerine eğitim verdi.


AFAD tarafından Karlıova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerine eğitim verildi. Teorik ve pratik eğitimlerde trafik kazalarına müdahale, kazalarda kullanılan ara ve gereçler hakkında bilgiler verildi. Eğitim sonrası Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, AFAD'ın çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Bu tür eğitimlerin çok önemli olduğunu belirten Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, olası kaza durumlarında belediye ekiplerinin olay yerinde yapacağı her müdahalenin çok kritik olduğunu ifade etti.

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