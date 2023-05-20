Afet bölgesi turnuvada yaşatıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde başlatılan turnuvaların finali yapılarak kupa töreni düzenlendi. Ayak tenisi turnuvasında takımlara afet bölgesindeki şehirlerin isimleri verildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde turnuvalar düzenlendi. Solhan Kaymakamlığının desteğiyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde beş branşta başlatılan turnuvalardan 4'ünün finali yapılarak ödülleri verildi. Voleybol turnuvasının finali ise ileri bir tarihe alındı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü spor salonunda oynanan final müsabakalarında derece elde eden takımların kupa ve ödülleri Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin ve Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız tarafından verilirken birçok kurum amiri ve vatandaşlar programa katıldı.

''Sporu tüm ilçemizin geneline yaydık”

Turnuvada emeği geçenlere teşekkür eden Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, ''19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde ödül alan öğrencilerimizin ödüllerini verdik. Bu hafta sporu tüm ilçemizin geneline yaydık. Çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu etkinliklerin gerçekleşmesinde katkısı olan başta İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Katılım gösteren, bu hafta bizlerle birlikte olan, sporun içinde olan tüm gençlerimize, yetişkinlerimize çok teşekkür ediyoruz'' dedi.

Şampiyon Adıyaman oldu

Ayak tenisi turnuvasına katılan takımlara özellikle deprem bölgesindeki illerin isimleri verildi. Malatya ve Adıyaman takımları arasında oynanan final müsabakasında Adıyaman takımının galip gelmesiyle turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvaya katıldıkları için mutlu olduklarını belirten Ayak Tenisi Bingöl İl Temsilcisi Serdar Demir, ''19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Müdürümüz Zülfü Çalışkan bizim branşımızı da turnuvaya katmak istedi. Bizde bunu Ayak Tenisi İl Temsilciliği olarak en güzel şekilde üstlendik. Turnuvamızda iki gün grup maçlarımız oldu. İki gruba ayırdık takımlarımızı. 12 takımımız vardı. İki grup altışar takımdan ilk dört takımlar çeyrek finale çıktı. Çeyrek final, yarı final ve bugünü de finale ayırdık. Takımlarımıza deprem bölgesinde illerimizin isimlerini vermek istedik. Acımız şuan çok taze ve bunu hiçbir zaman unutmak, unutturmak istemiyoruz. Oradaki deprem bölgesindeki insanlara yardım etmek istiyoruz. Onları unutmamamız onlar için de çok değerli. Biz turnuvamızda takımlarımıza Adıyaman, Elazığ, Hatay, Malatya gibi illerimizin isimlerini verdik. Turnuvamızdaki birçok takımımız güzel bir performans sergiledi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor anlamında güzel bir turnuva olduğunu düşünüyorum. İl temsilciliği olarak da bunu güzel bir şekilde üstlendik. Haziran ayında Türkiye şampiyonamız var ayak tenisinde. İnşallah Solhan Ayak Tenisini Bingöl adına güzel bir şekilde temsil etmek istiyoruz orada. İki kez şampiyon olduğumuz turnuvada üçüncü kez şampiyon olmak istiyoruz. Bunun dışında ekim ayında da Kıbrıs'ta Avrupa Şampiyonası olacak. İkinci kez katılacağımız Avrupa Şampiyonasında en son üçüncü olmuştuk. Triple Men kategorisinde. Bu sefer şampiyonluk hedefimiz var. İnşallah antrenmanlarımıza başlayacağız. Turnuvaya katılan bütün takımlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün finalde Adıyaman ve Malatya ekiplerimiz var. Bunları unutturmamak adına inşallah güzel bir final yaşatacağız'' diye konuştu.

''5 dalda 7 kategoride etkinlikler gerçekleştirdik”

Turnuvalar hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zülfü Çalışkan, “Solhan Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü olarak 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde 5 dalda 7 kategoride etkinlikler gerçekleştirdik. Bu kapsamda ayak tenisi, masa tenisi, voleybol, atletizm, satranç dallarında etkinlikler düzenledik. Etkinliklerimize gençler, yetişkinler ve kızlar kategorileri olmak üzere masa tenisinde üç dalda yaptık. Oldukça verimli ve yüksek katılımların olduğu etkinliklerimiz bugün itibariyle final müsabakalarını yaptık. Voleybol dışında. Voleybol da Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Gençlere bu etkinliklere katıldıkları için teşekkür ediyoruz'' şeklinde konuştu.