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Ağaçta, mahsur kalan karga kurtarıldı

Bingöl’de ağaçta mahsur kalan karga kurtarılıp, su verildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.

Bingöl'de ağaçta mahsur kalan karga kurtarılıp, su verildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Simani mahallesinde , bir ağaçta karganın mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, karganın mahsur kaldığı ağaca merdiven yardımıyla çıktı. Ağaçta gagası sıkışan kargayı kurtaran itfaiye eri, daha sonra bir tasla su verdi.


Su verilen karga daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

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