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Ağaçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Bingöl’de bir ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bingöl'de bir ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Merkez, 100. Yıl ilköğretim Okulu önünde bulunan bir çam ağacında öğrenciler, yavru bir kedinin mahsur kaldığını fark etti.Kedinin mahsur kaldığını gören öğrenciler, durumu idarecilere ileterek kurtarılmasını istedi.Bunun üzerine okul idarecileri, Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarıp, serbest bıraktı.

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