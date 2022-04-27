'Ağlayan Gelin'in görsel şöleni

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek rakımlı dağlarını süsleyen ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak nitelendirilen ters laleler, Bingöl'ün dağlarında görsel şölen oluşturdu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek rakımlı dağlarında Nisan ayı sonları ve Mayıs ayı ilk haftasında açan ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak nitelendirilen ters laleler, Bingöl'ün dağlarında da açtı. Bingöl merkeze bağlı bin 500 rakımlı Gökçeli köyünde karların eriyip ilkbaharın gelmesiyle açan laleler, kayalıklar arasından boy göstererek dağları süslüyor. Ters lale bölgedeki amatör ve profesyonel fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Endemik bitki türleri arasında da yer alan ters laleleri koparanlara ise biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten 109 bin 593 TL idari para cezası uygulanıyor.

Ters lalelerin açmasıyla bölgeye gelerek fotoğraf çekimi yapan Saim Çakar, Bingöl'de kış aylarının zor geçtiğini ancak baharın güzel olduğunu söyledi.

Çakar, “Hobi olarak doğa fotoğrafçılığı yapıyorum. Bu sene kışın zor geçmesi baharın güzel geçeceğini bize müjdeliyordu, nitekim öyle de oldu. Şuan ilimizde ters lale vakti. Türkiye'nin çok nadir yerlerinde bulunan endemik bir bitkidir. Bingöl'de de nadir yerlerde bulunuyor, biz de bu güzellikleri çekmeye ve fotoğraflamaya geldik. Bizim için güzel bir anı oluyor, anıları da güzelleştiriyor. İlimiz çok güzel bir doğaya sahip ve fotoğraf severleri de Bingöl'e davet ediyoruz. Özellikle Mayıs'ın ilk haftalarında solacak olan bu ters laleleri kaçırmamalarını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.