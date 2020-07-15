İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Bingöl İl Başkanı Güler, ağaçtan düşerek yaralandı

AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler’in ağaçtan düştüğü ve 2 kaburgasının kırıldığı öğrenildi.

AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler'in ağaçtan düştüğü ve 2 kaburgasının kırıldığı öğrenildi.


Alınan bilgiye göre, AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, Genç ilçesine bağlı Şehittepe köyündeki bahçesinde meyve toplamak için ağaca çıktı. Dengesini kaybedip ağaçtan düşen Güler'in 2 kaburga kemiği kırıldı. Yakınlarının sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Güler, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.2 kaburga kemiğinde kırık olduğu tespit edilen Güler, Elazığ'a sevk edilerek ameliyata alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.