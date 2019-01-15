AK Parti Bingöl'de başkan adaylarını tanıttı

AK Parti, Bingöl'de belediye başkan adaylarını tanıttı.

Bingöl'de AK Parti'nin 2019 yerel seçimlerinde seçime girecek belediye başkan adayları için Karşıyaka Mahallesi Kapalı Spor Salonu'nda tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, belediye başkan adayları, parti yönetimi ve çok sayıda partili katıldı. Anadolu'nun koca bir çınar olduğuna vurgu yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, “Ülkemiz çok zor zamanlar atlattı. Anadolu coğrafyası kadim bir coğrafya, mazlumların, mağdurların, gariplerin gelip sığındıkları son durakları. Koca bir çınar. Bu çınarı kökünden kopartmak için nice oyunlar, tuzaklar kurdular. Ellerine baltayı aldılar Gezi'yi planladılar, Gezi'de acaba bu çınarı yıkabilir miyiz diye mücadele ettiler başaramadılar. Sonra 17-25 Aralık kumpasını kurdular yine başarılı olamadılar. Çukurlar kazdılar, sözde özerklikler ilan ettiler yine başaramadılar. 15 Temmuz'da bütün güçleriyle geldiler, kökünden söküp çıkarabilir miyiz, yıkabilir miyiz bu çınarı dediler, Allah'a şükürler olsun bu millet müsaade etmedi. Cumhur bir araya geldi, gönlünü koydu, bedenini koydu, kan akıttı fırsat vermedi bunlara. Dün hasım olanlar bir baktık ki hısım olmuşlar bugün, karşımıza geçtiler, tuzaklarla milletin karşısına çıktılar ama başarılı olamadılar” dedi.

“Biz sırtımızı millete yasladık”

Kandemir, "Biz sırtımızı millete yasladık. Emparyalizmin uşakları, onlarla iş tutanlar kana, gözyaşına, ölüme sırtını yaslayanlar her defasında geldiler bu milletin vicdanında mahkum oldular. Bizim irfan sahibi milletimiz Allah'a hamdolsun bayrağını müdafaa etti, ezanını müdafaa etti, vatanını müdafaa etti. Bingöl 15 Temmuz'da bayraklarıyla nasıl meydanlara inmiş ve yiğitçe biz varız demişse, inanıyorum ki 31 Mart'ta da Cumhur İttifakı'nın o ruhuyla Bingöl'de yine gönül belediyeciliğinin ruhunu dalgalandırmaya devam edecek” diye konuştu.

Ardından belediye başkan adayları tanıtıldı. AK Parti'nin Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan, Adaklı ilçesi adayı Zeki Işık, Genç ilçesi adayı Mehmet Zeki Dirik, Karlıova ilçesi adayı Veysi Bingöl, Kiğı ilçesi adayı Hikmet Özüağ, Solhan ilçesi adayı Abdulhakim Yıldız, Yayladere ilçesi adayı Nurettin Barış ve Yedisu ilçesi adayı Hüseyin Gülçiçek olarak tanıtıldı.