AK Partili Yılmaz: “31 Mart bir milattır”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız, birtakım fitne odaklarının bizi parçalanmasına müsaade etmeyeceğiz ve Allah'ın izniyle 31 Mart bir milattır” dedi.

AK Parti Bingöl'de Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışı, Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milletvekili Feyzi Berdibek, merkez ve ilçe belediye başkan adayları, partililer ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi. SKM'de konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Ekonomimizi 3,5 kat büyüktük. İhracatımızı 36 milyar dolardan 168 milyar dolara çıkardık. Turist sayıları 10 milyonlar civarındaydı geçen sene 45 milyon insan Türkiye'yi ziyaret etti. Türkiye artık kendi tankını, topunu üretmeye başlayan bir ülke haline geldi. İnsanlı, insansız hava araçları üreten bunları ihraç eden bir ülke haline geldi. Şimdi bazıları diyor ki, niye bu kadar Türkiye'ye saldırıyorlar. Siz de dışardan bu ülkeyi sevmeyen, bu toplumu sevmeyen insanlar olsanız bunlara müsaade eder misiniz? İşte o yüzden saldırıyorlar ama Allah'ın izniyle başaramayacaklar. Bir taraftan PKK bir taraftan DAEŞ bir taraftan FETÖ bir taraftan DHKPC bütün terör örgütlerini üzerimize saldılar. Ayrı ayrı değil hepsini eş zamanlı aynı anda çünkü bunların mutfağı aynı tezgahları aynı bunların isimlerinin farklı olduğuna bakmayın bunlar aynı şirketin bayileri gibidir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını sürdüren Yılmaz, “AK Parti bir taraftan hizmet etti,bir taraftan da huzur ve güven ortamını sağladı. Huzurun olmadığı yerde bir gelişme olabilir mi, Özgürlük olabilir mi, demokrasi olabilir mi.İnsanların can derdinde olduğu, insanların doğru düzgün korkudan dışarıya çıkamadığı bir yerde demokrasi olur mu, kalkınma olur mu? İşte AK Parti bütün bu terör örgütlerini bir bir alt ederek huzur ve güven ortamını sağlayarak Türkiye'de gerçek anlamda demokrasinin gerçek anlamda kalkınmanın da önünü açmıştır. Bu yasakları kim kaldırdı Türkiye'de.Şimdi bakın Sayın Cumhurbaşkanımıza diktatör diyorlar değil mi? Menderes'e de aynı söylemişlerdi, Özal'a da aynısını söylemişlerdi. Söyleyen aynı çevreler, söyleten aynı güçler bunları çok iyi bilmemiz lazım. Demokrat değil dedikleri Recep Tayyip Erdoğan başörtüsüne özgürlüğü getirdi mi kardeşlerim. Anadile özgürlüğü getirdi mi değerli kardeşlerim” diye konuştu.

“31 Mart bir milattır”

31 Mart'ın önemli bir seçim olduğuna değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

“Birliğimizi, beraberliğimizi koruyacağız, bir takım fitne odaklarının bizi parçalanmasına müsaade etmeyeceğiz ve Allah'ın izniyle 31 Mart bir milattır. Yeni yönetim sistemine geçtik, başkanlık sistemini kurduk, 12 Eylül Anayasasını ortadan kaldırdık yeni bir anayasa geldi. Ve sonra yeni bir sisteme geçtik. Şimdi Türkiye saldırmak isteyenler için son bir fırsat var oda yerel seçimler. Niye saldırmak istiyorlar dertleri şu,diyorlar ki biz bu yerel seçimlerde daha düşük oy almasını sağlarsak AK Parti'nin Türkiye'nin istikrarını bozarız, Türkiye'nin istikrarı ortadan kalkar, halkın psikolojisi bozulur ve böylece yavaş yavaş bu ülkede farklı bir düzene doğru gideriz diyorlar. Ama biz bunlara müsaade etmeyeceğiz."