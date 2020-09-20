AK Parti'li Yılmaz: ”Türkiye'nin enerji bağımlılığını ortadan kaldırıyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ”Türkiye'nin enerji bağımlılığını ortadan kaldırıyoruz. Bu bir taraftan cari açığımız azaltacak, ekonomik varlığımıza destek verecek. Diğer taraftan da Türkiye'nin belli ülkelere bağımlılığını azalttığı için uluslararası ilişkiler anlamında da çok daha bağımsız çok daha rahat konuma ülkemizi taşımış olacak” dedi.

Bingöl'ün Genç ilçesinin doğalgaza kavuşması nedeniyle meşale yakma töreni düzenlendi. Törende konuşan Vali Kadir Ekinci, “Hakikaten heyecanlıyız. Genç ilçemizi, büyük emek ve gayretlerle böylesine güzel bir hizmete kavuşturmanın mutluluğunu yaşadığımız bir günü idrak ediyoruz. Rabbim, hizmetlerin en güzeline layık olan kardeşlerimize bu güzel doğalgaz hizmetini huzurlu, sağlıklı günlerde kullanmayı nasip etsin inşallah. Bingöl'ün ekonomik gelişmesine ve istihdamına büyük katkısı olan Organize Sanayi Bölgemiz de doğalgaz altyapısına kavuşmuş olur. Dolayısıyla buradaki sanayicilerimize de ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çünkü bu kışı kısmet olursa doğalgazlı geçirecekler. Bu Organize Sanayi Bölgemize daha çok yatırım gelmesi için de bizim için çok önemli” dedi.

Hem Genç ilçesine hem de Organize Sanayi Bölgesi'ne doğalgaz verildiğini aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iki bölgeye aynı anda bir basınç istasyonu kurmak suretiyle ilçe ve Organize Sanayi Bölgesinin de bu hizmete kavuştuğunu aktardı.

“Ülkemiz doğalgazda petrolde ve enerji de çok farklı bir yere gelecek”

Denizlerde yeni kaynakların arandığını aktaran Yılmaz, “Biliyorsunuz biz, doğalgazı ithal ediyoruz. Ama son dönemlerde Oruç Reis, Barbaros Hayrettin Paşa, Yavuz ve Fatih gibi sondaj gemilerimizle Karadeniz'de ve Akdeniz'de yeni kaynaklar arıyoruz. Çok şükür Karadeniz'den ilk müjdeli haberi aldık. 320 milyar metreküplük bir kaynak bulunmuş oldu. İnşallah ilçemizde gelecek yıllarda bu milli kaynağımızdan istifade edecek. İthal etmeden kendi kaynağımızı kullanacak günleri de göreceğiz. Bu çok çok önemli. Bu sadece bir başlangıç. İnşallah yeni aramalarla ve sondajlarla ülkemiz gerek doğalgazda gerek petrolde gerek se enerji de çok farklı bir yere gelecek. Bunu yaparken bir taraftan da güneş, rüzgar gibi enerjileri kullanıyoruz ve geliştiriyoruz. Yenilenebilir enerjide kendimiz üretiyoruz. Bu sene cumhurbaşkanımız bir fabrikanın tesisin açılışını yaptı artık onları da ithal etmeyeceğiz. Kendi ülkemizde ürettiğimiz güneş panellerini kullanacağız” şeklinde konuştu.

“Türkiye'nin enerji bağımlılığını ortadan kaldırıyoruz”

Bir diğer taraftan da nükleer enerjinin devam ettiğini ifade eden Yılmaz, “Akkuyu Nükleer Enerji Santralimizde 2023 perspektifinde tamamlanacak, Türkiye'nin enerji bağımlılığını ortadan kaldırıyoruz. Bu bir taraftan cari açığımız azaltacak, ekonomik varlığımıza destek verecek. Diğer taraftan da Türkiye'nin belli ülkelere bağımlılığını azalttığı için uluslararası ilişkiler anlamında da çok daha bağımsız çok daha rahat konuma ülkemizi taşımış olacak” ifadelerini kullandı.

Törene, Vali Ekinci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, il ve ilçeden protokol üyeleri katıldı.